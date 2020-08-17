"В шортах и сланцах": туриста удивила встреча с Песковым в Сочи

"В шортах и сланцах": туриста удивила встреча с Песковым в Сочи
Елизавета Пескова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представителя Кремля заметили вместе с семьей на курорте

Лиза Пескова рассказала в своем микроблоге забавную историю, которая произошла в курортном городе. Девушка написала, как прогуливалась с отцом по набережной, и неизвестный был изумлен, завидев пресс-секретаря президента России в шлепках.

Представитель Кремля находился вместе с дочерью и сыном Миком. Наследник в один момент отстал и услышал забавный диалог других туристов, один из которых узнал Пескова.

"В шлепках. Не поверишь, но он был в шортах и сланцах, как я! Представляешь", – пересказала Лиза диалог двух туристов, свидетелем которого стал ее брат.

В конце публикации Пескова добавила улыбающийся смайлик и написала: "Вот такие удивительные вещи происходят", передает "ФедералПресс".

Лиза Пескова родилась в браке пресс-секретаря главы РФ и его бывшей супруги Екатерины Солоцинской. Не так давно бывшей жене исполнилось 44 года. Накануне ее дня рождения Елизавета вспомнила обидные слова матери, которые остались у нее в памяти.

Недавно девушка похвасталась тем, что ей удалось похудеть на 7 килограммов. Теперь она весит 53 кг и смело может надеть обтягивающий комбинезон.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Правительство Белоруссии сложило полномочия

Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти

Лукашенко на месте: в Минске провели митинг в поддержку президента. LIVE

В городе перекрывали площадь Независимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей