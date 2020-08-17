Представителя Кремля заметили вместе с семьей на курорте

Лиза Пескова рассказала в своем микроблоге забавную историю, которая произошла в курортном городе. Девушка написала, как прогуливалась с отцом по набережной, и неизвестный был изумлен, завидев пресс-секретаря президента России в шлепках.

Представитель Кремля находился вместе с дочерью и сыном Миком. Наследник в один момент отстал и услышал забавный диалог других туристов, один из которых узнал Пескова.

"В шлепках. Не поверишь, но он был в шортах и сланцах, как я! Представляешь", – пересказала Лиза диалог двух туристов, свидетелем которого стал ее брат.

В конце публикации Пескова добавила улыбающийся смайлик и написала: "Вот такие удивительные вещи происходят", передает "ФедералПресс".

Лиза Пескова родилась в браке пресс-секретаря главы РФ и его бывшей супруги Екатерины Солоцинской. Не так давно бывшей жене исполнилось 44 года. Накануне ее дня рождения Елизавета вспомнила обидные слова матери, которые остались у нее в памяти.

Недавно девушка похвасталась тем, что ей удалось похудеть на 7 килограммов. Теперь она весит 53 кг и смело может надеть обтягивающий комбинезон.