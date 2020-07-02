Лиза Пескова похвасталась подтянутой фигурой в облегающем комбинезоне

Лиза Пескова похвасталась подтянутой фигурой в облегающем комбинезоне
Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/stpellegrino
Дочь пресс-секретаря Путина поделилась секретами похудения

Елизавета Пескова похвасталась тем, что ей удалось похудеть на 7 кг. Теперь девушка весит 53 кг и смело может надеть обтягивающий комбинезон.

На своей странице в "Инстаграм" Лиза призналась, что все в ее семье склонны к полноте. Поэтому без постоянных тренировок и правильного питания просто не обойтись. К тому же, девушка любит булочки, и эта любовь сказывается на фигуре. 

Лиза рассказала, что поправляться она стала с 14 лет – на фоне гормональных изменений. Но с 16 лет начала тренироваться в спортзале, а до этого восемь лет занималась танцами и шесть лет теннисом. Таким образом она держит себя в форме. 

По ее признанию, за все это время лишние 10 кг она набирала всего лишь раз – сказалась работа в офисе. Со своими подписчиками Лиза поделилась, что помогает ей оставаться стройной. 

Прежде всего, это интервальное голодание. Девушка начала питаться по системе 8/16. Во-вторых, занимается спортом. В-третьих, каждые три месяца проходит программу "Похудение-жиросжигание-дом". В остальное время она ходит по беговой дорожке, делает гиперэкстензию и два раза в неделю качает пресс.

Лиза подчеркнула, что не пьет никаких биологически активных добавок, L-Carnitine или протеинов. 

"Считаю, что сегодня любой человек может заняться своим телом", – сказала она и добавила, что не является сторонницей бодипозитива. 

В комментариях подписчики отметили ее успехи: "Вы такая молодец, трудолюбивая и умная и красивая", "Трудяга", "Спасибо,эта информация от Вас была правда полезна и интересна", "Лиза, вы умница. Тоже вечно борюсь с лишним весом, еще и ленюсь заниматься спортом. Ваши результаты вдохновляют", "Девушке респект за её труд за общение не смотря на такой ранг пример для некоторых успехов и новых процветаний", "Вы прекрасная" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Лиза Пескова решила припомнить обидные фразы матери, которые навсегда остались у нее в памяти.

Александра ЛЕОНИДОВА

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