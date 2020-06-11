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Дочь Пескова рассказала об обидных словах матери

Дочь Пескова рассказала об обидных словах матери
Лиза Пескова. Фото: instagram.com/lisa_peskova
В юношестве девушку могли назвать "больной"

Елизавета Пескова родилась в браке пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова и его экс-супруги Екатерины Солоцинской. Накануне бывшей жене исполнилось 44 года, и дочь решила припомнить фразы матери, которые навсегда остались у нее в памяти.

Оказалось, что Екатерина могла позволить себе весьма резкие высказывания. Когда Елизавета плакала, мать сначала выясняла причину слез. Если повод для рыданий казалась ей недостойным внимания, то она могла строго отчитать девочку.

"Больная? Плачешь из-за мальчика?", – делится одной из запомнившихся фраз матери Елизавета Пескова.


Впрочем, такая взбучка от родительницы только укрепила характер наследницы Пескова. Елизавета призналась, что услышала эти слова в 15 лет, и больше никогда не страдала из-за молодых людей.

Кроме этого, Екатерины Солоцинская советовала дочери заниматься собой и быть независимой от мужчин.

"Лиза, ты вызываешь полярные эмоции, от восторга до ненависти, но только не равнодушие", – такую фразу девушка услышала от матери в 22 года.

Дочь Пескова отметила, что очень благодарна матери за дельные советы, которые помогли сформироваться ее личности.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о необычном инциденте с Дмитрием Песковым.

Ольга ФЕДОРОВА

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