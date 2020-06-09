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"Не могу остановить": рабочую встречу Пескова прервал "третий"

"Не могу остановить": рабочую встречу Пескова прервал "третий"
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После инцидента совещание продолжилось

Во время конференц-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попал в неловкую ситуацию. В разговор неожиданно вмешался "третий".

Так, в момент обсуждения важных для страны тем на фоне неожиданно залаяла собака. Животное явно чего-то требовало от своего хозяина, поэтому громко давало о себе знать.

После Песков, засмеявшись, произнес: "Извините, не могу остановить лай", цитирует пресс-секретаря российского лидера телеграм-канал "Пул N3". Затем беседа политиков продолжилась.

В конце прошлого месяца пользователи соцсети обсуждали изменившегося после болезни Дмитрия Пескова. На больничном он отрастил густую бороду, из-за которой стал выглядеть совсем иначе. Тогда Татьяна Навка отшучивалась, что ее муж просто ждет открытия парикмахерских.

К слову, о том, что политик болен коронавирусом, сообщили 12 мая. Ранее этот диагноз поставили и его жене Татьяне Навке. Фигуристка вылечилась в домашних условия, а Дмитрию Пескову пришлось некоторое время провести в больнице под наблюдением врачей. Уже 26 мая он смог вернуться к своим рабочим обязанностям здоровым.

Юлия ЕВГРАФОВА

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