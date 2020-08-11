Фигуристка пожаловалась на низкое качество сервиса

Многие знаменитости улетели в отпуск поближе к морю. Из-за пандемии коронавируса туристы останавливают свой выбор на отечественных курортах и не забывают делиться своими впечатлениями на страницах социальных сетей. Ирина Слуцкая, которая сейчас находится в Краснодарском крае, решила рассказать о том, как проходит ее отдых.

В целом, по словам чемпионки, ей все нравится: хорошая погода, теплое море и доброжелательные окружающие. Фигуристка призналась, что старшие дети с удовольствием проводят время на побережье, а младшая дочка Кира, которую певица родила в конце прошлого года, уже вовсю плещется в специальном бассейне.

Однако не обошлось и без недостатков. Спортсменка пожаловалась, что сервис на российских курортах не такой хороший, как хотелось бы. Она также добавила, что старается поменьше общаться с другими отдыхающими, которых, по ее же словам, в этом году очень много.

Но даже такие обстоятельства не омрачают семейный отдых.

"Для меня главное, чтобы была крыша над головой, чтобы детям было комфортно, и чтобы их вкусно кормили", – резюмировала спортсменка.

Фигуристка также подчеркнула, что уже не в первый раз отдыхает на российских курортах, и ей все нравится.

Ранее "Утро.ру" писало, как беременная Ирина Слуцкая осадила Ксению Собчак. Телеведущая хотела потрогать живот чемпионки, но та не позволила.