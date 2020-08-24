Граждане РФ готовы идти на любые ухищрения ради любимых курортов

Жители России могут отдохнуть в Европе, несмотря на действующий запрет на туристические поездки за границу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник, 24 августа.

Официально сейчас можно попасть в большинство стран мира только с целью учебы или на лечение. Этой лазейкой воспользовались мошенники. Они предлагают россиянам купить онлайн медицинские справки, которые могут служить основанием для выезда из РФ и въезда в другую страну.

Стоимость липовой справки варьируется от 2 до 60 тыс. рублей, передает "Вестник АТОР". По телефону сотрудники таких сервисов уверяют, что проблем не возникнет, да и вообще – справки никто не проверяет.

"У нас нет отбоя от туристов. Каждый день мы оформляем такие справки",– утверждают они.

Более того, за небольшую доплату предлагается купить и отрицательный анализ на CОVID-19, который должны сдавать все приезжающие в РФ из-за границы.

В АТОР напомнили, что подобные махинации с медицинскими документами незаконны и при выявлении поддельной справки к ответственности привлекут как тех, кто предоставил бумагу, так и туриста, ее купившего.

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