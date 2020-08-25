Тех, кто пытался разнять участников конфликта, "поливали" матом

Неприятная история произошла на пляже в Сочи. Туристы явились отдохнуть вместе со своей собакой, однако охрана выступила против этого. Между сотрудниками и отдыхающими возникла драка.

Сторонние наблюдатели попытались успокоить участников потасовки, в ходе которой охранники избивали одного из молодых людей. Видеозапись с инцидентом попала в Сеть.

На опубликованном ролике видно, что один из участников ЧП повалил второго на землю. Чем завершился конфликт, не известно: запись оборвалась на этом моменте. Тех, кто пытался разнять дерущихся, "поливали" матом.

"Молодой человек пришел сюда с собакой, и вот таким образом охрана пляжа на Мамайке нападает на людей", – прокомментировала одна из свидетелей конфликта за кадром.

Позднее в полиции заявили, что стороны отказались от взаимных претензий. А сам инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов еще несколько дней назад, так как видеозапись была "выявлена" 18 августа, сообщает РИА "Новости".

Ранее женщина, стригущая ногти на ногах на берегу Черного моря в Сочи, вызвала бурное негодование россиян.