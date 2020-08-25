"Все приложится": священник-блогер предрек россиянам вечную бедность

"Все приложится": священник-блогер предрек россиянам вечную бедность
Владимир Панарин. Фото: instagram.com/popbloger/
Батюшка заявил, что Бог в знак любви даровал стране земные блага

Священник Владимир Панарин, настоятель храма Пантелеймона в Челябинске, заявил, что россияне никогда не станут богатыми людьми по определению.

Настоятель рассказал, что один из святых однажды заявил о том, что жители России оберегаются Всевышним "от этого дела", ибо земное богатство "развращает сердца". А те, кто бедствуют, очень часто добры и готовы делиться своим кровом, в отличие от состоятельных людей.

Священнослужитель добавил, что Бог не стал наделять россиян богатством из-за своей любви к ним. Тем не менее, он одарил их земными благами из чувства заботы, ни в чем не отказывая.

"Но Он хочет, чтобы мы искали прежде царство небесное, и уже к нему все приложится", – заявил Панарин.

Своими мыслями батюшка поделился в "Тиктоке".

К слову, священнослужители все чаще стали появляться в соцсетях. Панарин однажды объяснял, что стал обращаться к народу в онлайн-формате из-за требований нынешних реалий.

Священник также ведет свой ЮТуб-канал "Попблогер", на который подписаны более 24 тыс.человек.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как провести Успенский пост, который идет с 14 по 27 августа. 

Егор МАЛКОВ

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