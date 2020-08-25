Священника поблагодарили за понесенные труды

Митрополит Минский и Заславский Павел решил уйти с должности патриаршего экзарха всея Беларуси. Его просьбу согласовал Святеший Синод РПЦ. Об этом журналистам поведал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Теперь Павел будет руководить Кубанской митрополией, а его место займет епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее Синод Белорусской православной церкви призвал народ перестать выходить на протесты из-за результатов выборов президента Республики. Также служители церкви потребовали от властей расследовать все случаи применения насилия, отмечает "Интерфакс".