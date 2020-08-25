Растения необходимо правильно обработать, чтобы получить богатый урожай в следующем году

Конец августа – время, когда огородные работы постепенно подходят к концу. Опытные дачники знают, что нужно не только собрать урожай, но и подготовить участок к зиме: обрезать растения и удобрить почву. План садовых работ на конец лета – в материале "Утро.ру".

Как правильно завершить дачный сезон

В первую очередь необходимо собрать весь урожай, чтобы лишние плоды яблок или абрикос не оставались ни на деревьях, ни вокруг них – это привлечет вредителей. Перед наступлением осени также нужно обрезать малинник и высадить побеги земляники, чтобы собрать много ягод в будущем году.

Садоводы также обрабатывают кусты смородины и крыжовника от вредителей и обрывают бутоны на кустах помидоров, которые не успели созреть.

Не стоит забывать и про почву. Чтобы она стала более плодородной, в августе рекомендуется высадить ячмень, горчицу или любую другую зелень. Растения срезают до созревания и перекапывают грядки.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как продезинфицировать почву после сбора урожая.