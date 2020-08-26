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Уже скоро начнется новый учебный год, школьники снова сядут за парты и откроют учебники. Возможно, не все успели приобрести все необходимые к 1 сентября 2020 года принадлежности. Тем, кто сейчас спешно докупает вещи для школьников, пригодятся советы экспертов, как выбрать хороший рюкзак.
В Роскачестве рассказали, что не стоит покупать его на вырост. Школьный рюкзак должен быть правильных размеров. Он не должен быть шире плеч ребенка и свисать ниже талии.
Во-вторых, при выборе не нужно отталкиваться от цвета и модели школьной сумки. Лучше обратить внимание на спинку рюкзака. Она должна быть жесткой и несгибаемой, иначе это может создать дополнительную нагрузку на неокрепший позвоночник ребенка.
Если говорить о конкретных параметрах, вес рюкзака не должен превышать 700 г для учащихся начальных классов. А оптимальный вес сумки старшеклассника – 1 кг, уточняет "Царьград".
Также в Роскачестве решили, что лямки рюкзака учащихся младших классов должны быть длиной в 60 – 70 см и шириной примерно в 4 сантиметра.
Недавно стало известно, что в Москве решили отменить школьные линейки 1 сентября.
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