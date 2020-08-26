"Как это происходит?": Путин публично отчитал министра

"Как это происходит?": Путин публично отчитал министра
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент указал, что слова политика не соответствуют действительности

Владимир Путин указал министру науки и высшего образования страны Валерию Фалькову, что стоимость обучения в некоторых российских вузах выросла, хотя должна была сохраниться на уровне прошлого года. Замечание президент сделал на совещании с правительством, которое прошло 26 августа.

По словам российского лидера, ранее Фальков говорил, что цены на обучение не будут пересматриваться. Тем не менее, Путин заметил, что ряд вузов все же повысили стоимость.

"Как это происходит?"

прокомментировал ситуацию президент.

Фальков объяснил, что большинство учебных заведений сохранили прошлогодние показатели, однако некоторые к рекомендациям не прислушались. Министр сообщил, что соответствующие меры уже приняты – вузы вернули цены 2019 года.

На предыдущем совещании президент обратил внимание на проблему трудоустройства и, перейдя на язык жестов, объяснил губернатору, на чем нужно сконцентрироваться в первую очередь.

Карина СИРАЗОВА

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