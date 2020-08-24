Показал на пальцах: Путин перешел на язык жестов во время совещания

Показал на пальцах: Путин перешел на язык жестов во время совещания
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главнокомандующий призвал проявить повышенное внимание

Российский президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе общения глава для пущей наглядности сопроводил свой комментарий жестами.

Главнокомандующий на пальцах показал, на чем нужно максимально сконцентрироваться.

"На два момента хотел бы обратить ваше внимание", – сказал Путин и продемонстрировал два пальца.


На переговорах с Голубевым глава страны напомнил, что одна из основных проблем России – это сложности с трудоустройством. По мнению президента, с этой задачей нужно разбираться в первую очередь, отмечает телеканал "360".

Владимир Путин также посоветовал ростовскому начальнику обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры в регионе. По его замечанию, сельскохозяйственная деятельность в области начинает "сдавать". 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Владимир Путин ударил кулаком по столу из-за ситуации под Иркутском.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей