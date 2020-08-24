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Российский президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе общения глава для пущей наглядности сопроводил свой комментарий жестами.
Главнокомандующий на пальцах показал, на чем нужно максимально сконцентрироваться.
"На два момента хотел бы обратить ваше внимание", – сказал Путин и продемонстрировал два пальца.
На переговорах с Голубевым глава страны напомнил, что одна из основных проблем России – это сложности с трудоустройством. По мнению президента, с этой задачей нужно разбираться в первую очередь, отмечает телеканал "360".
Владимир Путин также посоветовал ростовскому начальнику обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры в регионе. По его замечанию, сельскохозяйственная деятельность в области начинает "сдавать".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Владимир
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