Пенсионерка из Белоруссии устроила скандал ОМОНу во время протеста - видео

Женщина пыталась забрать бело-красно-белый флаг

Пенсионерка из Минска потребовала у сотрудников ОМОНа отдать ей флаг. Инцидент произошел на Площади Независимости.

На видео видно, что силовик крайне грубо отмахивался от женщины. От толкал пенсионерку, не желая возвращать принадлежавший ей бело-красно-белый флаг.

Женщина попыталась вырвать ткань из рук, но представитель ОМОНа оказался намного сильнее. Очевидец происходящего, снимающий видео, решил показать, какой беспредел творится во время мирных протестов.

Также стало известно, что правоохранительные органы перекрыли проезд для автомобилей, передает Telegram-канал "Подъем". В это время участников протеста закрыли в Красном костеле. Однако позже появилась информация, что заложников отпустили. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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