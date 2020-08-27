Лукашенко удержал власть: эксперт рассказал о судьбе Белоруссии

Лукашенко удержал власть: эксперт рассказал о судьбе Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Цветная революция в Республике провалилась

Протесты в Минске потеряли смысл, потому что в белорусских "верхах" не оказалось предателей. Государство устояло, президент Александр Лукашенко удержал власть. Так считает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, ранее побывавший в эпицентре восьми "цветных революций" – от Украины до Египта.

"Государство всегда устоит против разрозненной уличной силы, пусть она даже мягкая, снабжена методичками и поддержкой мирового демократического сообщества", – поделился Стешин своими выводами.

По его оценке, предателей в окружении Лукашенко не нашлось, а среди населения действительно велика поддержка нынешнего президента. В частности, Стешин сам видел, как автопробег, объявленный среди провластно настроенных граждан, разросся со 100 машин до 600, и в каждой сидели по четыре – пять человек.

Так что смены власти в Белоруссии не произойдет, уверен Стешин. Другое дело, что будет с Республикой дальше. Ведь и противников Лукашенко там много, и они не простят ему жесткого разгона демонстраций и массовых арестов.

"Протест загонят внутрь, он будет тлеть", – написал эксперт.

В результате Лукашенко поймет, что спасение только в объединении Белоруссии с Россией, пусть даже с сохранением государственности, уверен эксперт. Согласятся ли на это белорусы, сложно сказать. Пока в Минске все говорят на русском языке, но пример Украины показывает, как быстро можно свернуть страну на националистические рельсы. С другой стороны, многие украинцы в обиде на Москву, что она вовремя не вмешалась в дела Киева и в результате Украина получила то, что имеет сейчас. Как бы не пришлось жалеть о том же белорусам.

Ранее на Украине заявили о сговоре Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Эксперты уже делают прогнозы, когда в Белоруссии пройдут новые выборы.

Николай ВИКТОРОВ

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