Полный срок не продержится: Лукашенко предрекли скорый крах

Полный срок не продержится: Лукашенко предрекли скорый крах
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Эксперт уверен, что период Батьки уже близок к концу

Отставка президента Белоруссии Александра Лукашенко – лишь вопрос времени. Лидер оказался не готов к такому развитию событий. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Андрей Золотарев.

Специалист считает, что подходящей кандидатурой мог бы стать Валерий Цепкало, однако он не вполне профпригоден за отсутствием нужной харизмы и недостатком рейтинга. Вероятнее всего, ставку нужно сделать на главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.

Золотарев уверен: сейчас уже можно говорить о "начале конца" президентства Лукашенко – вряд ли лидер останется на руководящей должности дольше чем на шесть лет. Скорее всего, считает он, дело идет к замене действующего главы Республики на более "рукопожатную" с Западом фигуру. А сам "дрейф" Лукашенко – неизбежное явление.

Политолог добавил, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая находится в Литве – личность в этой игре "декоративная", попавшая в политику волей случая. А Цепкало – довольно значимая фигура. Когда-то он сам работал в команде с Батькой и был послом Республики в Штатах. Вашингтон может сделать на него ставку, однако рейтинг у него не высок – в отличие от Бабарико, которого и посадили как более опасного хищника, заявил Золотарев в эфире ЮТуб-канала UKRLIFE.TV.

Политолог уверен: Лукашенко оказался не готов к происходящим событиям.

"Надо контролировать повестку дня и контролировать эмоции. А пытаться перекрыть все ходы – это нереально", – считает Золотарев.

Ранее стало известно, что работник управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Николай Керножицкий уволился в знак протеста.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Stas Hamilton
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Этот сверхпереевшийся газпромовский банкир Бабарико желает вернутся к националистической Конституции Беларуси 1994 года и приватизации гос промышленности. Тогда этот банкир станет владельцем «заводов, газет, пароходов» в Беларуси и развернется на Запад. Ну а мудрые и честные белорусы что хотят получить от потери экономического рынка России, на которую ориентировано 80% экономики Беларуси? Разве что приобретения рынка интимных услуг для своих жен и дочерей, который им обещает владелица заднеприводной фирмы "Радуга Развлечений" Тихановская.Ну тогда добро пожаловать в гейэуропу,
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