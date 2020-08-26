Белорусские дипломаты массово покидают службу

Белорусские дипломаты массово покидают службу
Фото: AP/TASS
В знак протеста уволились уже 10 сотрудников МИД

Работник управления многосторонней дипломатии МИД Белоруссии Николай Керножицкий уволился в знак протеста. Об этом сообщает портал n1.by в среду, 26 августа.

Издание отмечает, что дозвониться до дипломата, об увольнении которого написал телеграм-канал "Наша Нива", не удалось. При этом в самом МИД поделиться деталями ситуации отказались, но отставку Керножицкого не опровергли.

По подсчетам издания, это уже десятый сотрудник Министерства иностранных дел Белоруссии, который ушел из ведомства в знак протеста на фоне ситуации в Республике. Еще нескольких дипломатов сняли с должности по решению руководства как неблагонадежных. Так, за участие в акции в поддержку белорусской оппозиции в Дели 24 августа был уволен сотрудник посольства РБ в Индии Андрей Мисюра. Еще раньше лишились работы глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило,  посол Республики в Словакии Игорь Лещеня, руководитель историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченко, замглавы  управления Евразийской интеграции Елена Копанева, передает Tut.by. Все они принимали участие в протестных акциях и открыто высказывались в поддержку оппозиции.

Ранее в Белоруссии прославился пенсионер, не побоявшийся выступить на митинге с критикой Александра Лукашенко.

Николай ВИКТОРОВ

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