Политолог отметил, что вся внешняя политика Варшавы проводится по приказу "западных кураторов"

Польша может претендовать на территории Белоруссии, и по этой причине Варшава способна на попытки незаконного присвоения отдельных областей Республики по команде Соединенных Штатов. Такое заявление сделал польский политолог и общественный деятель Матеуш Пискорский.

Эксперт отметил, что Варшава с давних пор лишена возможности проведения независимого внешнего курса – речь идет лишь об инструкциях, которые поступают из Белого дома.

"Это заметно – посмотрите на следующие совпадения: в Польшу приезжает Помпео, 15 августа он посещает Варшаву, в тот же момент премьер-министр Польши выступает с очередным заявлением, что государство выступит с поддержкой белорусской оппозиции", – заявил Пискорский в эфире ЮТуб-канала "Правда.ру".

Политолог считает, что с таким заявлением Варшава выступила сразу же после получения от Штатов соответствующих инструкций по "восточным" шагам во время политического кризиса в Белоруссии: до визита госсекретаря Соединенных Штатов власти вообще не обозначали никакой четкой позиции по этой проблеме.

Специалист добавил, что Варшава без зазрений совести аннексирует Гродно и Брест при получении соответствующей команды. Однако, отметил Пискорский, такие инструкции пока не поступили. А политика польского правительства всегда сводится к командам от "внешних кураторов".

Ранее политолог Александр Зимовский заявил, что Варшава может совершить третью попытку по "перекроению" карты Белоруссии, доказывая, что она имеет больше прав на Брест, Гродно и даже Минск.