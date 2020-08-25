Варшава уже несколько десятилетий вынашивает территориальные претензии к Минску

Польша уже пыталась перекроить карту Белоруссии, доказывая, что она имеет больше прав на Брест, Гродно и даже Минск. На Парижской конференции в 1919 году Вашингтон, Париж и Лондон претензии Варшавы отвергли. Вторая мировая война дала полякам второй шанс получить кусок Белоруссии, но там вопросы решал Иосиф Сталин. Сейчас Варшава может совершить третью попытку, предположил политолог Александр Зимовский.

Вот уже скоро век, как Польша пытается продвинуться на Восток под предлогом проживания этнических поляков на принадлежащих Белоруссии землях. В 1919 году их претензии простирались на восток до Полоцка, на юг по реке Березина к Припяти и до реки Ужица на юго-западе. Минск и Каменец-Подольский тоже рисовались на картах Варшавы польскими. И хотя земли эти Польша не получила, вплоть до 1939 года она продолжала доказывать, что большинство населения в Западной Белоруссии - поляки.

В 1944-м при Сталине Польша и Белоруссия договорились об обмене населением – поляки из Белоруссии могли уехать жить в Польшу и наоборот. Тогда же Сталин отписал и часть Беловежской пущи полякам – в обмен на Калининград, напоминает "Свободная пресса". А вот в просьбе Варшавы передать ей Гродно советский вождь отказал. Поляки отказ молча проглотили, но мысль свою не забыли.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко о претензиях поляков прекрасно осведомлен. Как и о том, что передел территорий обычно происходит в период войн и революций. Поэтому первым делом Батька кинулся укреплять гродненский регион верными кадрами, отметил Зимовский. Войска на западной границе Белоруссии приведены в боеготовность – Лукашенко готов защищать территориальную целостность страны и даже заручился поддержкой ОДКБ.

Тем временем осевшие за границей лидеры белорусской оппозиции заявляют о революции в Республике и просят международное сообщество о поддержке. Как и в случае с Украиной в 2014 году, Польша обещает помочь.