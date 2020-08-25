Тихановская предупредила Европарламент о революции в Белоруссии

Тихановская предупредила Европарламент о революции в Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: EPA/STR/ТАСС
Оппозиционерка заверила европейцев, что стремится добиться смены власти мирным путем

Фальсификации на выборах президента Белоруссии привели к тому, что в Республике началась "демократическая революция". Об этом экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская заявила во вторник, 25 августа, на заседании комитета Европарламента по международным делам, в котором приняла участие по видеосвязи из Вильнюса.

По ее словам, в Белоруссии должны пройти новые выборы, и  оппозиция все делает для того, чтобы достичь этой цели "путем диалога", передает Naviny.by.

"Мы готовы к переговорам с властями, мы готовы назначить переговорщиков", – сообщила Тихановская европарламентариям.

Накануне обосновавшаяся в Литве оппозиционерка встречалась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, которому сообщила о готовности привлечь международных посредников для взаимодействия с командой действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Это вызвало недоверие в обществе, вылившееся в массовые акции протеста и забастовки. При этом лидеры оппозиции руководят белорусским сопротивлением из-за границы.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
Ответить
Может быть, что Рэвалюцыя и началась... Но это не важно. Главное - что эта РЕВОЛЮЦИЯ в Беларуси уже ЗАКОНЧИЛАСЬ! Практически безрезультатно. После подавления мятежа Белорусский язык и БЧБ символика практически станут Вне закона! Это ВСЁ, чего добьются протестуны и протестутки!
1
новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Готовы наказывать: в Крыму высказались о "заложниках" европейской политики

Русофобская позиция властей разобщает народы разных стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей