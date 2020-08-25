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Фальсификации на выборах президента Белоруссии привели к тому, что в Республике началась "демократическая революция". Об этом экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская заявила во вторник, 25 августа, на заседании комитета Европарламента по международным делам, в котором приняла участие по видеосвязи из Вильнюса.
По ее словам, в Белоруссии должны пройти новые выборы, и оппозиция все делает для того, чтобы достичь этой цели "путем диалога", передает Naviny.by.
"Мы готовы к переговорам с властями, мы готовы назначить переговорщиков", – сообщила Тихановская европарламентариям.
Накануне обосновавшаяся в Литве оппозиционерка встречалась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, которому сообщила о готовности привлечь международных посредников для взаимодействия с командой действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Это вызвало недоверие в обществе, вылившееся в массовые акции протеста и забастовки. При этом лидеры оппозиции руководят белорусским сопротивлением из-за границы.
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