"США не верят в введение войск РФ": появились подробности диалога Тихановской с "матерым ЦРУшником"

"США не верят в введение войск РФ": появились подробности диалога Тихановской с "матерым ЦРУшником"
Светлана Тихановская. Фото: EPA/STR/ТАСС
Соперница Лукашенко попросила Белый дом провести "беспристрастные выборы"

Экс-кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в ходе диалога с заместителем государственного секретаря США Майка Помпео Стивеном Биганом, что готова приступить к урегулированию ситуации в Республике с помощью обсуждения с Минском возможности передачи властных полномочий.

Встреча Тихановской и Бигана прошла 24 августа в Вильнюсе. В настоящее время соперница Лукашенко находится в Литве. Политик заявила, что ее штаб готов привлечь международные организации в качестве посредников между оппозиционерами и администрацией Лукашенко, сообщает РИА "Новости".

Экс-кандидат добавила, что оппозиционное крыло выступает с требованиями о "беспристрастном расследовании преступлений", которые власти устроили по отношению к гражданам Республики. Тихановская также попросила относиться к белорусскому суверенитету с уважением – только проживающие на территории страны люди могут "решать будущее" с помощью своего волеизъявления.

Биган, в свою очередь, отметил, что Вашингтон осуждает насилие, однако не собирается вмешиваться во внутриполитическую ситуацию, отмечает телеграм-канал "Раньше Всех. Ну почти".

"Вашингтон не видит никаких предпосылок того, что Россия может отправить военных в Белоруссию", – заявил представитель США.

Стоит отметить, что Бигана называют "матерым ЦРУшником" и "разведчиком" с большой агентурной сетью, распространенной по всему миру.

Ранее первый президент Незалежной Леонид Кравчук заявил, что Александр Лукашенко обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. По его словам, в случае положительного ответа речь будет идти о потере государства и его превращении в "оккупированную территорию".

Егор МАЛКОВ

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