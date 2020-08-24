"Путин хочет поглотить Беларусь": Порошенко заявил о "российской угрозе"

"Путин хочет поглотить Беларусь": Порошенко заявил о "российской угрозе"
Петр Порошенко. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-президент сравнил действия России с политикой Гитлера

Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко заявил в ходе своего выступления в Киеве по случаю Дня Независимости Украины, который отмечается 24 августа, что Киеву с Брюсселем нужна "независимая Беларусь".

По словам политика, независимости Республики угрожает именно Москва, так как стратегической целью Кремля является "аншлюс".

"Путин хочет поглотить Беларусь так, как Гитлер когда-то поглотил Австрию", – заявил лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко добавил, что "огромное количество граждан Украины выступают за поддержку победы демократии на территории соседней страны, "свободные и честные выборы" и отсутствие жертв.

Также экс-лидер Незалежной призвал действующего президента страны Владимира Зеленского провести "большой военный парад" на следующий год, в честь 30-летия Дня Независимости, отмечает "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что Киев не желает проводить парад из-за боязни ВСУ, не понимая значения и масштабов такого мероприятия.

"Утро.ру" писало, что  бывший кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Литве с заместителем госсекретаря США Майка Помпео Стивеном Биганом, заявив о том, что готова приступить к урегулированию конфликта в стране.

Ранее экс-депутат Рады от партии "Батькивщина" Игорь Луценко обратился к своим подписчикам в "Фейсбуке" с вопросом о том, как они относятся к возможному объединению Украины с Белоруссией. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Охотник за головами
Ответить
всех в сад. А если за Леху Навального которого отпустили лечится вообще хоть что нибудь прилетит, сделать всех не выездными того Лешу Веника и прочих граждан поэтов, ни на лечение ни куда.
1
новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей