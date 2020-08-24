Представитель Киева уверен, что в таком случае Беларусь превратится в "оккупированную территорию"

Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к Кремлю с просьбой об оказании военной помощи. Такое заявление сделал первый президент Незалежной Леонид Кравчук. По его словам, эьу просьбу Минск объяснил угрозой вторжения внешних сил.

Кравчук добавил, что введение российского военного контингента на территорию Белоруссии меняет статус Республики – тогда речь будет идти не о полноценном государстве, а об "оккупированной территории".

"Поэтому там нам делать нечего", – заявил экс-президент Украины на ЮТуб-канале Дмитрия Гордона.

Кравчук добавил, что переговоры по ситуации в Донбассе по аналогичной причине могут быть перенесены из Минска в Швецию, Финляндию или, к примеру, Швейцарию. Сам Лукашенко рассматривает вариант введения войск из-за "вмешательства иностранцев", сообщает URA.ru.

"Ведь группа должна работать в нейтральной стране", – добавил политик.

В настоящее время Леонид Кравчук занимает пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее он заявлял, что жители Донбасса, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях, считает политик, должны "почувствовать", что предложения украинской стороны могут изменить их жизнь.

Не так давно в Сети появилась видеозапись, на которой Александр Лукашенко взял в руки автомат и надел на своего сына бронежилет в ответ на угрозу протестующих штурмовать Дворец независимости. Видеозапись успела вызвать резонанс в соцсетях, а президента Республики засмеяли.