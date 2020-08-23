Им нужна лишь кровь: Лавров высказался о бежавшей на Запад белорусской оппозиции

Им нужна лишь кровь: Лавров высказался о бежавшей на Запад белорусской оппозиции
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ напомнил, что Тихановская выступает теперь на иностранном языке

Покинувшие Белоруссию оппозиционеры желают не мирных протестов, а жертв. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме "Территория смыслов".

По словам министра, ситуация в Республике стабилизируется, однако это устраивает не всех. Отдельным оппозиционерам "хочется, чтобы было иначе", для провоцирования реакции силового аппарата, который пытается избежать вмешательств в мирные демонстрации.

"Мы считаем это преступным", – заявил Лавров.

Кремль не исключает, что Тихановская со сторонниками заинтересована в эскалации внутригосударственного конфликта. По этой причине, выразил предположение министр, экс-кандидат в президенты Белоруссии все чаще делает заявления на английском языке, а не на русском с белорусским.

Лавров предположил, что, таким образом, Тихановская находится в "западном направлении". Тем не менее, Москва осведомлена о том, что отнюдь не все представители западных государств согласны с ее подходом.

Глава МИД РФ добавил, что действия белорусских оппозиционеров сводятся к попыткам добиться ухода Лукашенко. Ситуация в стране разворачивается по "венесуэльскому сценарию". Переговоры с Минском ведутся лишь для обсуждения отставки действующей администрации.

"Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем", – приводит РИА "Новости" заявление министра.

Лавров отметил, что далеко не все предложения Координационного совета соответствуют тому, что предлагает "легитимная" власть. К примеру, призыв по отношению к силовикам "уходить на сторону народа" подразумевает нарушение присяги. После таких заявлений оппозиционеры осознали, что речь идет о публичных призывах к силовому захвату власти и поспешили расставить другие акценты, но, тем не менее, сказанное прозвучало, заключил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Минобороны Республики Виктор Хренин заявил, что  действия силовых ведомств в Республике, направленные на урегулирование ситуации, внешние силы могут представить как геноцид против народа.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Экс-депутат Рады раскрыл главную угрозу для Москвы в "отравлении" Навального

Бывший депутат заявил, что немецкие врачи могут заняться фальфисифкацией

Гороскоп на 23 августа 2020 года

Астрологический прогноз поможет решить, чем стоит заняться, а какие дела лучше отложить на потом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей