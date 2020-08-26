Россия на связь с экс-кандидатом в президенты Республики пока не выходила

Светлана Тихановская готова пообщаться с Владимиром Путиным, если российские власти решат пойти с ней на контакт. О своей открытости к диалогу с представителями любых стран заявила сама экс-кандидат на пост главы Белоруссии.

Политик рассказала, что уже беседовала с некоторыми мировыми лидерами, причем все они были настроены дружелюбно, а белорусов, вставших на защиту своих прав, назвали настоящими героями.

При этом Тихановская добавила, что представители России на связь с ней пока не выходили, но пообещала не отказать им в общении, если это произойдет. К разговору с президентом соседнего государства политик, по ее словам, никаким особенным образом не готовится.

"Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным",

– высказалась экс-кандидат в президенты Белоруссии о возможном диалоге с российским лидером.

В интервью Deutsche Welle Тихановская призналась: ей хотелось бы, чтобы Белоруссия была в близких политических и экономических отношениях со всеми странами. При этом, по ее словам, суверенитет Республики даже не обсуждается. "Мы – независимая страна", – заключила Светлана Георгиевна.

Ранее Тихановская подчеркнула, что добивается смены власти в Белоруссии исключительно мирным путем.