У киевских СМИ возникли подозрения из-за полетов военного ИЛ-76МД

Украинский журналист Михаил Макарук заявил, что между Белоруссией и РФ зафиксированы "подозрительные перемещения" военных авиатранспортников. По его словам, поводом стала информация на одном из серверов о том, что ИЛ-76МД ВВС Белоруссии приземлился 14 августа на российской авиабазе Дягелево.

В Рязани расположено высшее командное училище войск ВДВ. А само судно предназначено для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники и груза.

Также у Макарука вызвал подозрение факт того, что 12 августа этот же самолет совершил посадку в Новосибирке. Как сообщает "Политнавигатор", Минобороны отмечало, что в Россию тогда доставили белорусскую команду на конкурс "Отличники военной разведки", однако украинские СМИ такой ответ не устроил – Макарук заявил, что РФ может пытаться "отвлечь внимание журналистов".

В этот же день, считает он, белорусское судно залетело в Подмосковье за 45-й бригадой специального назначения ВДВ, которая якобы принимала участие в "захвате Крыма" и боевых действия на Донбассе.

Но еще более странное заявление сделал Макарук, сказав о том, что президент РФ Валдимир Путин заключил с Лукашенко некое соглашение для "удушения" протестов в Белоруссии путем перебросок "дополнительных сил или грузов".

"Или же они являются элементом подготовки к захвату территории и объявления о введении российских "миротворцев" в рамках ОДКБ", – заявил Макарук.

Стоит отметить, что Макарук является ведущим Ютуб-канала "Информнапал", который тесно аффилирован с разведкой Минобороны Украины. Кстати, подобные конспирологические версии исходят не только от неофициальных представителей украинских силовых структур. Ранее политтихенолог Денис Богуш заявил, что российские ученые изобрели коронавирус, чтобы спасти страну от европейских и американских санкций.