"Это наша территория": Зеленский пообещал "вернуть" Крым

"Это наша территория": Зеленский пообещал "вернуть" Крым
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной признал, что пока что в этом вопросе нет ничего, кроме западных санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предыдущее руководство Киева проявило чудовищную халатность, позволив России "отобрать Крым". Тем не менее, власти не могут "корить себя за то, что так получилось".

Зеленский признает, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для обсуждения "возвращения" полуострова с российской стороной. В крымском вопросе не существует ничего, кроме антироссийских санкций, за которые он выразил огромную благодарность западным коллегам.

 "Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно", – заявил президент в беседе с Euronews. 

Глава государства также заявил, что по окончанию "второй нормандской встречи" высока вероятность прекращения боевых действий в Донбассе. По его словам, Киев договорился о разграничении войск в двадцати точках разминирования.

Зеленский также выразил надежду на то, что окончание войны на востоке может произойти в 2020 году, упомянув себя в числе тех, кто посвятил огромное количество времени и ресурсов на достижение перемирия в регионе.

Он отметил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным, обсудив вопросы прекращения огня, так как убежден в том, что отсутствие "телефонных звонков" означает отсутствие мирного результата.

Ранее экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов обвинил Зеленского в сдаче Крыма России, призвав развернуть против него судебное разбирательство.

Егор МАЛКОВ

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