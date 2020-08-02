Президент не планирует развязывать войну с Россией - из-за чего подвергается критике

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов обвинил нынешнего президента страны Владимира Зеленского в сдаче Крыма России. Он призвал развернуть против главы судебное разбирательство, чтобы наказать за потерянный полуостров.

Турчинов признал, что в 2014 году Крым присоединился посредством референдума и большинство населения полуострова проголосовало "за" возвращения территории в состав России. Он заявил, что в то время не мог развернуть полномасштабные военные действия, поскольку практически все сотрудники спецслужб и Вооруженных сил полуострова перешли на российскую сторону.

"Если вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас?", – приводит его слова агенство "Новоросия".

Он указывает, что до сих пор Крым находится в составе России, поэтому "преступление не закончено". Турчинов заявил, что если есть вопросы по поводу того, почему не началась военная конфронтация в 14-ом году, то нужно, соответственно, спрашивать, почему ее не начинают и сейчас.

"Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору", – отмечает экс-глава СНБО.

Однако Турчинов заверил, что ни 6 лет назад, ни сейчас Украина не может начать войну с ядерной державой.

Ранее Турчинов призвал вводить войска в Крым, заявив, что он будет стоять в них в первых рядах. Сенатор Алексей Пушков назвал такое восклицание "редкой храбростью", отметив, что экс-глава СНБО в курсе – начинать войну против России на Украине не будут.