"Редкая храбрость": Пушков отреагировал на угрозу вторжения в Крым

"Редкая храбрость": Пушков отреагировал на угрозу вторжения в Крым
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сенатор полагает, что отдать приказ штурмовать Крым с украинской стороны никто не решиться

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что после расторжения харьковских соглашений он ничем не связан и готов штурмовать Крым в первых рядах. Российских сенатор Алексей Пушков дал оценку такому заявлению, назвав порыв Турчинова псевдо-героизмом. 

Сенатор считает, что своим высказыванием экс-глава СНБО "решил показать редкую храбрость", поскольку абсолютно уверен, что приказа штурмовать Крым никто не отдаст. Громкое заявление сделано исключительно для того, чтобы привлечь внимание СМИ к своей персоне, пишет Пушков в "Твиттер". 

Пушкова поддержал и его коллега от крымского региона Сергей Цеков. По его словам, на Украине не до конца понимают, что опасность исходит не со стороны России, а от таких людей в стране, как Турчинов.

"Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления", – говорит политик. 

Однако, отметил Цеков в разговоре с РИА "Новости", если бывший секретарь СНБО решиться пойти на штурм Крыма, то пусть прихватит с собой белый флаг, поскольку любому, кто объявит России войну, следом необходимо будет сдаться. 

Ранее Алексей Пушков отреагировал на заявления о возможном вторжении российских войск на Украину. По словам сенатора, подобные высказывания являются примером того, что без России нет смысла существования Незалежной. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россия открывает границы: куда можно полететь

Рейсы запустят с 1 августа

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей