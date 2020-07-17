Политик отреагировал на заявления Гордона об уязвимости Незалежной перед возможным вторжением России

Украина не может существовать без России, поскольку тогда теряется весь смысл ее существования – такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который утверждал, что Мариуполь сможет выстоять перед вторжением России, а вот Киеву это сделать не удастся. Пушков назвал все подобные размышления "фэнтези", отметив, что российского вторжения не будет.

"Соседняя Украина желательна для России как невраждебное, а лучше – близкое и дружественное государство. Но в целом Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России", – отметил он.

При этом, по его мнению, с Украиной ситуация иная – без России она попросту не может существовать, поскольку "у нее нет другого места в мире, как относительно России", передает телеканал "360".

Также Пушков заметил, что в случае обособления страна не сможет "торговать" своей ролью щита от России, просить кредиты и другую финансовую помощь от Евросоюза. А еще Украина потеряет предлог, благодаря которому она планирует попасть в НАТО.

Сенатор заключил, что страна появилась благодаря России и именно "фантазии о ней и ее намерениях" придают смысл существования заложнице-Украине, цитирует "Свободная пресса".

Ранее Пушков высказался о президенте СССР Михаиле Горбачеве и его геополитической капитуляции.