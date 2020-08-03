У граждан Незалежной есть способ кардинально изменить ситуацию в стране

"Трагической ошибкой украинцев" назвала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко избрание Владимира Зеленского президентом страны. Из-за этого Украиной сейчас управляет "правительство невежд и непрофессионалов". Однако все еще можно изменить, утверждает политик.

По мнению экс-премьера, грядущие региональные выборы – вот реальный шанс сменить действующую власть. В эфире телеканала "112 Украина" она призвала граждан проголосовать, чтобы исправить свою "тяжелую ошибку".

Тимошенко отметила, что весной 2019 года 80% избирателей ожидали от Зеленского и его команды честного правления на пользу государству и гражданам. Но к настоящему моменту уже 70% жителей страны убедились в том, что президент и правительство ведут неправильную политику, передает "Вечерняя Москва". Ранее экс-кандидат на пост президента Украины уже критиковала действия нынешних властей страны, напоминает "ФедералПресс".

Очередные региональные выборы пройдут на Украине 25 октября 2020 года. При этом в Донбассе, в том числе на подконтрольных Киеву территориях, голосование решено не проводить. Президент РФ Владимир Путин уже высказал обеспокоенность на этот счет главе Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что выборы в Донбассе – одно из условий урегулирования, прописанное в Минских соглашениях. Однако Киев отказывается даже обсуждать этот вопрос с нынешним руководством региона.