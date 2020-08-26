Украинских военных отравили в Донбассе

Украинских военных отравили в Донбассе
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подразделения ВСУ несут небоевые потери

Гибелью военнослужащего 24-й бригады Вооруженных сил Украины окончилось празднование Дня независимости. Пять человек с признаками тяжелого отравления были госпитализированы, один из них скончался.

Проверка показала, что дислоцированные в Донбассе военнослужащие отравились некачественными продуктами и алкоголем, доставленными в подразделение некими "волонтерами", сообщает ЛИЦ. Несмотря на то что у прибывших не было пропуска, их пустили в расположение украинских военных, где устроили застолье. Результатом стала смерть одного военнослужащего ВСУ и серьезные проблемы со здоровьем еще у нескольких.

Несут небоевые потери и подразделения ВСУ, дислоцированные в других районах Украины. Так, старший лейтенант 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся в Волынской области, погиб от огнестрельного ранения из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба военного ведомства. 

Ранее стало известно о страшном преступлении, который совершил украинский командир в Донбассе. Он утопил двух солдат ВСУ, которым стало известно о его махинациях с оружием.

Николай ВИКТОРОВ

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