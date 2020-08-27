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СМИ сообщают о массовом задержании журналистов в Минске. Среди задержанных, по предварительной информации – россияне. Это сотрудники ТАСС и РИА Новости, пишет информагентство. Также внимание правоохранителей привлек фотокорреспондент "Комсомолки" в Белоруссии, сообщает издание.
Задержанных на Площади свободы журналистов – а их насчитывается, как пишет TUT.BY, около двух десятков, увезли в микроавтобусе якобы для проверки документов.
Задержанные журналисты готовились освещать протесты в Белоруссии, отмечает издание "Подъем". Их увезли в октябрьский РОВД.
Ранее о ситуации в Белоруссии и отношениях двух стран высказался Владимир Путин. Президент дал большое интервью и ответил на самые важные на сегодня вопросы.
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