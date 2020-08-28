Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Илон Маск заявил, что гражданин РФ Егор Крючков якобы намеревался осуществить хакерскую атаку на его завод, выпускающий электромобили.
О том, что на территории США схвачен россиянин, сообщал пресс-центр американского Минюста. В материале было указано, что молодого человека подозревают в попытках выкрасть базу данных некой компании в Неваде.
Позже на ресурсе Teslarati появилась публикация, в которой сказано, что речь шла о заводе Tesla, передает телеканал "360".
Основатель компании Tesla и SpaceX прокомментировал эту публикацию в своем "Твиттер".
"Весьма признателен. Это была серьезная атака", – написал он.
Напомним, о задержании 27-летнего россиянина стало известно 26 августа. Сообщалось, что Егор Крючков намеревался подкупить сотрудника компании из Невады.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях