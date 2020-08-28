Американский бизнесмен считает, что россиянин охотился за базой данных Tesla

Илон Маск заявил, что гражданин РФ Егор Крючков якобы намеревался осуществить хакерскую атаку на его завод, выпускающий электромобили.

О том, что на территории США схвачен россиянин, сообщал пресс-центр американского Минюста. В материале было указано, что молодого человека подозревают в попытках выкрасть базу данных некой компании в Неваде.

Позже на ресурсе Teslarati появилась публикация, в которой сказано, что речь шла о заводе Tesla, передает телеканал "360".

Основатель компании Tesla и SpaceX прокомментировал эту публикацию в своем "Твиттер".

"Весьма признателен. Это была серьезная атака", – написал он.

Напомним, о задержании 27-летнего россиянина стало известно 26 августа. Сообщалось, что Егор Крючков намеревался подкупить сотрудника компании из Невады.