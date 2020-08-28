Маск раскусил замысел задержанного российского "хакера"

Американский бизнесмен считает, что россиянин охотился за базой данных Tesla

Илон Маск заявил, что гражданин РФ Егор Крючков якобы намеревался осуществить хакерскую атаку на его завод, выпускающий электромобили.

О том, что на территории США схвачен россиянин, сообщал пресс-центр американского Минюста. В материале было указано, что молодого человека подозревают в попытках выкрасть базу данных некой компании в Неваде.

Позже на ресурсе Teslarati появилась публикация, в которой сказано, что речь шла о заводе Tesla, передает телеканал "360".

Основатель компании Tesla и SpaceX прокомментировал эту публикацию в своем "Твиттер".

"Весьма признателен. Это была серьезная атака", – написал он.

Напомним, о задержании 27-летнего россиянина стало известно 26 августа. Сообщалось, что Егор Крючков намеревался подкупить сотрудника компании из Невады.

Ольга ФЕДОРОВА

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