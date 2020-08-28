Собрания онлайн и 14-дневный карантин - с чем придется столкнуться учителям, детям и родителям в новом учебном году

Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в привычную школьную жизнь. Решено, что 1 сентября возобновятся очные занятия для учеников, но в любой момент школа может объявить карантин. Об этом представитель Министерства просвещения РФ Тамара Романова сообщила в пятницу, 28 августа.

Линейка 1 сентября

Традиционной общешкольной линейки не будет. В некоторых школах проведут отдельный праздник для первоклассников.

Маска и перчатки

Решение, будет ли ребенок носить защитную маску и перчатки в школе, принимают родители. Педагогам маски рекомендованы, снять они их могут, если только расстояние от учительского стола до парт достаточно большое.

Остальной школьный персонал и родители обязательно должны быть в маске, находясь на территории школы.

Карантин

Решение о введении карантина администрация каждой школы будет принимать самостоятельно, как было всегда при вспышках заболеваний в учебных заведениях, передает РИА "Новости". В случае с коронавирусом порядок таков: если у ребенка подтверждается COVID-19, он начинает лечение и вернуться в школу сможет только после отрицательного ПЦР-теста и справки от врача. Параллельно все его одноклассники садятся дома на 14-дневный карантин и учатся дистанционно.

Уроки и перемены

Чтобы минимизировать риск распространения коронавируса в школе, решено максимально сократить социальные контакты детей. Уроки для разных классов будут начинаться в разное время. Для посещения столовой определен специальный график. Ученики средних и старших классов не будут ходить из кабинета в кабинет, а, наоборот, к ним будут приходить учителя-предметники. Исключение для уроков физкультуры, музыки, химии – то есть тех, где требуется специальное оборудование.

Родительские собрания

Визиты родителей в школу максимально сокращены. Родительские собрания будут проходить в режиме онлайн. Если необходимо посетить школу лично, родитель должен предварительно договориться об этом с учителем и администрацией.

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