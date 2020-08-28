Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах

Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Оказалось, что инфекция быстро уничтожается в воде

На курортах России не зафиксированы вспышки заболеваний коронавирусом. Причина этого в том, что COVID-19 не выживает в воде. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как пишет "Интерфакс", инфекция из Китая погибает примерно в течение дня в зависимости от концентрации соли в водоеме. На каждые 10 тыс. туристов лишь около шести возвращаются в родные края инфицированными. 

Попова на заседании совета ректоров медицинских вузов отметила, что данный факт внушает оптимизм. Однако глава ведомства предупредила о том, что расслабляться при этом нельзя. 

"Ситуация остается, вирус остается, он никуда не делся",

– отметила Попова. 

При этом мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что коронавирус удастся победить максимум через полгода. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие изменения ждут школьников с 1 сентября, в том числе из-за пандеммии. 

Полина ИВАНОВА

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