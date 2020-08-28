СМИ сообщили об участии секретной лаборатории, прославившейся после скандала вокруг "покушения" на экс-полковника ГРУ, в исследованиях

Появились последние новости об отравлении Алексея Навального. Оппозиционер по-прежнему находится на лечении в немецкой клинике "Шаритэ" – медики пытаются пролить свет на причину его состояния.

Напомним, ранее врачи заявили, что блогер пострадал от интоксикации веществом из группы "ингибиторов холинэстеразы". При этом установить, каким именно веществом отравили россиянина, пока не удалось. Поэтому медики сочли необходимым попросить помощи у военных.

Как стало известно СМИ, клиника "Шаритэ" привлекла экспертов из закрытой военной лаборатории. Там трудятся лучшие в стране специалисты по ядам и боевым отравляющим веществам. Об этом пишет издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Однако немецкими экспертами, если верить информации журналистов, дело не ограничилось. Стало известно и о связи британцев с делом об отравлении Навального. В материале упоминается лаборатория Портон-Даун, о которой стало известно широкой публике после международного скандала вокруг "покушения" на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Британских специалистов, которые участвовали в расследовании этого дела, также попросили помочь.

Тем временем в клинике выступили с новыми заявлениями. Сегодня медики сообщили, что Навальный остается в коме и на ИВЛ, состояние его серьезное, но стабильное, без угрозы жизни. Последствия отравления пока назвать не возможно, пишет РИА "Новости".

Отметим, что версию об отравлении Навального "Новичком", которую обсуждали СМИ, опроверг военный эксперт.