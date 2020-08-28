Диетологи развенчали миф об арбузной диете

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Если употреблять только ягоды, похудеть не получится

Помимо воды в арбузах и дынях содержится много фруктозы и сахарозы, что помешает сбросить лишние килограммы. Почему диета на одних бахчевых не работает, рассказала диетолог Инна Пичугина.

По словам специалиста, спустя небольшое время после употребления ягоды человек испытывает резкое чувство голода и, как правило, зачастую срывается. Кроме того, большое количество арбузов и дынь нельзя людям с болезнями желудка и циститом.

Врач поделилась с порталом "Подмосковье сегодня", что ягодой лучше заменять привычные десерты и съедать не больше 300 г за один раз.

Ранее эксперты дали советы по выбору спелого арбуза.

Карина СИРАЗОВА

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