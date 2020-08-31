В России признали всплеск безработицы из-за коронавируса

Минтруд сообщил официальные данные

Количество безработных граждан в РФ за время эпидемии коронавируса увеличилось в пять раз. Сейчас в центрах занятости населения зарегистрированы 3,6 миллиона человек, тогда как в марте 2020 года таковых было 727 тысяч. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

В то же время все указывает на то, что сейчас ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, передает Regnum слова министра.

Ранее для россиян, потерявших работу в период пандемии, установили повышенное денежное пособие. Льготные выплаты рассчитаны на период до начала сентября.

Николай ВИКТОРОВ

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