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Количество безработных граждан в РФ за время эпидемии коронавируса увеличилось в пять раз. Сейчас в центрах занятости населения зарегистрированы 3,6 миллиона человек, тогда как в марте 2020 года таковых было 727 тысяч. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
В то же время все указывает на то, что сейчас ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, передает Regnum слова министра.
Ранее для россиян, потерявших работу в период пандемии, установили повышенное денежное пособие. Льготные выплаты рассчитаны на период до начала сентября.
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