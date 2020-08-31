"Должны были снова избить их": американцы разъярили британцев из-за блокады россиян в Сирии

"Должны были снова избить их": американцы разъярили британцев из-за блокады россиян в Сирии
Фото: Friedemann Kohler/dpa/www.globallookpress.com
Жители Туманного Альбиона ожидали увидеть "пулевые дыры" на телах наших солдат

Подданные Соединенного Королевства страшно возмутились тем фактом, что воины Пентагона не уничтожили военнослужащих ВС России в Сирии после происшествия на дороге в районе населенного пункта Дерик. Об этом британцы пишут в своих комментариях под соответствующей статьей в Daily Mail.

Сам инцидент произошел 25 августа. Тогда два бронеавтомобиля США MRAP преследовали и попытались заблокировать российскую колонну. В результате наш бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro. "Утро.ру" сообщало, что в ходе ЧП четыре представителя Пентагона получили ранения.

Британцев мягкотелость американцев не на шутку возмутила. Подборку комментариев собрал телеканал "ЦарьГрад".

"Почему этим российским солдатам удалось уехать без пулевых дыр?" – написал sobe13.

"Когда же мы скажем "довольно" и выбьем всю дурь из бензоколонки, более известной как "Россия"?" – бьется в ярости David1171.

Некто Mallers рассудительно считает, что жесткий ответ американцев мог бы привести к широкомасштабной войне с Россией, а значит необходимо проявлять сдержанность, чтобы не начать стрелять.

"Если бы это произошло в море, американские корабли открыли бы огонь, прежде чем их протаранили", – уверен он.

Однако нашлись и благоразумные мнения читателей британского издания, которые напомнили, на каких правах в САР находятся военные РФ и Штатов.

"Русские приглашены в Сирию правительством. Американцы – нет. Их неоднократно просили покинуть страну. Их не приветствуют в Сирии и Ираке, но они упорно продолжают грубо нарушать суверенитет этих стран", – написал Philsin.

"Русские развернулись и бросились в погоню за американцами ... Русские должны были снова избить их", – подчеркнул Rob.

Тем же комментаторам, которые полагают, что в мире нет никого, кто может дать отпор воинам Пентагона, в том числе на море, хочется напомнить об инциденте в январе 2016 г., когда в территориальных водах Ирана были задержаны два военных катера США пограничным патрулем Исламской Республики. Тогда СМИ облетели фотографии и видео, на которых доблестные американские морпехи стоят на палубе на коленях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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