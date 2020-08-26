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БТР российских вооруженных сил пошел на таран через американский броневик, протащив его на расстоянии нескольких метров. Инцидент возник после того, как американские военнослужащие попытались подрезать колонну с российской техникой в Сирии.
Многотонный транспорт получил сильные повреждения. Колонну российских военных прикрывал вертолет, который сопровождает наземный транспорт во время патрулирования. Как пишет "Царьград", пилоты могли отработать по американским военным в случае какой-либо агрессии по отношению к военнослужащим российской армии.
Видео с инцидентом было опубликовано в Сети.
Watch: #Russian military vehicle rammed #US armored vehicle MaxxPro #Syria pic.twitter.com/mwWnuI3qIv— Last Defender (@LastDef) August 26, 2020
В настоящее время отсутствует сведения о пострадавших у американской стороны. Судя по информации пользователя, загрузившего видеозапись, речь идет о бронетранспортере MaxxPro.
"Утро.ру" сообщало, что БТР военной полиции ВС РФ получил повреждения при взрыве в сирийском Идлибе.
А еще ранее стало известно, что российские военные пострадали после взрыва на пути следования на трассе М4 в Сирии.
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