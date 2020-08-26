Российский БТР протаранил американский за попытку подрезать - видео

Российский БТР протаранил американский за попытку подрезать - видео
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС
Сведения о пострадавших отсутствуют

БТР российских вооруженных сил пошел на таран через американский броневик, протащив его на расстоянии нескольких метров. Инцидент возник после того, как американские военнослужащие попытались подрезать колонну с российской техникой в Сирии.

Многотонный транспорт получил сильные повреждения. Колонну российских военных прикрывал вертолет, который сопровождает наземный транспорт во время патрулирования. Как пишет "Царьград", пилоты могли отработать по американским военным в случае какой-либо агрессии по отношению к военнослужащим российской армии.

Видео с инцидентом было опубликовано в Сети. 

В настоящее время отсутствует сведения о пострадавших у американской стороны. Судя по информации пользователя, загрузившего видеозапись, речь идет о бронетранспортере MaxxPro.

"Утро.ру" сообщало, что БТР военной полиции ВС РФ получил повреждения при взрыве в сирийском Идлибе.

А еще ранее стало известно, что российские военные пострадали после взрыва на пути следования на трассе М4 в Сирии.

Егор МАЛКОВ

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