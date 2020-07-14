Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
576 новости
На пути следования российско-турецкого патруля на трассе М4 в Сирии около 08:50 мск прогремел взрыв. По предварительным данным, трое российских, военных, находившихся в БТР, ранены.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии, их жизням ничего не угрожает. Пострадали и турецкие военнослужащие, об их состоянии пока данных нет.
Судя по видео, которое публикует "Военно-политическое обозрение" в "Ютуб", взрыв был очень мощным, повалило даже дерево, стоящее метрах в 30 от эпицентра. Вверх поднялся столб пламени, а затем повалил дым.
Предсказание астрологов на день для мужчин и женщин
В будущем Берлин рассчитывает на более разностороннее сотрудничество с Москвой