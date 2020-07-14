В Сирии взорвали БТР с российскими военными

В Сирии взорвали БТР с российскими военными
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Мощный взрыв даже повалил деревья

На пути следования российско-турецкого патруля на трассе М4 в Сирии около 08:50 мск прогремел взрыв. По предварительным данным, трое российских, военных, находившихся в БТР, ранены.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии, их жизням ничего не угрожает. Пострадали и турецкие военнослужащие, об их состоянии пока данных нет.


Судя по видео, которое публикует "Военно-политическое обозрение" в "Ютуб", взрыв был очень мощным, повалило даже дерево, стоящее метрах в 30 от эпицентра. Вверх поднялся столб пламени, а затем повалил дым. 

Александр ИЛЬИН

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