Мощный взрыв даже повалил деревья

На пути следования российско-турецкого патруля на трассе М4 в Сирии около 08:50 мск прогремел взрыв. По предварительным данным, трое российских, военных, находившихся в БТР, ранены.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии, их жизням ничего не угрожает. Пострадали и турецкие военнослужащие, об их состоянии пока данных нет.

Судя по видео, которое публикует "Военно-политическое обозрение" в "Ютуб", взрыв был очень мощным, повалило даже дерево, стоящее метрах в 30 от эпицентра. Вверх поднялся столб пламени, а затем повалил дым.