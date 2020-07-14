Российские военные отомстили боевикам за подрыв БТР

Российские военные отомстили боевикам за подрыв БТР
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Летчики нанесли четыре авиаудара

ВКС России нанесли удар по боевикам после того, как на пути следования российско-турецкого патруля в сирийском Хмеймиме сработало мощное взрывное устройство.

Как сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска", российские самолеты нанесли 4 авиаудара в области Кабани. На опубликованном ролике хорошо виден поднимающийся вверх столб дыма.

Ранее ответственность за взрыв на трассе М4, в результате которого были ранены как минимум трое российских военных, взяла запрещенная в РФ группировка "Катаиб Хаттаб аш-Шишани". В своем сообщении они заявили что "их воин атаковал стол переговоров, чтобы поставить свою подпись кровью, огнем, железом и огнем".

На опубликованным фото с места ЧП видна покореженная техника и турецкий БТР со спущенными колесами. Фото поврежденного российского бронетранспортера нет.

Александр ИЛЬИН

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