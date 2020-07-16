Инцидент произошел в провинции Хасака

Двое российских военнослужащих в Сирии получили ранения в результате авиаудара турецкого беспилотника. Об этом сообщает курдское новостное агентство ANHA.

Издание обнародовало фотографию, на которой видно, как два человека помогают идти мужчине славянской внешности с перебинтованным бедром левой ноги. На плечо одного из этих людей наброшен бронежилет, очень похожий на те, которые есть у российских военных.

Помимо этого, рядом с раненым запечатлен мужчина, одетый и экипированный как военнослужащий ВС РФ.

Как утверждает издание, турецкий БПЛА бомбил базу российскую базу в районе Дарбасие (провинция Хасака).

Данный населенный пункт находится на северо-восточной границе САР и Турции. По данным источников Syrian Observatory For Human Rights (SOHR), атака произошла в районе координационного центра России и Демократических сил Сирии. Отмечается, что в результате нападения пострадал водитель и был нанесен материальный ущерб.

В свою очередь, телеграм-канал "Военный осведомитель" пишет, что на месте обстрела обнаружен хвост мины, что "опровергает версию об участии турецких или каких-либо других дронов" в инциденте.

