Видео инцидента попало в Сеть

Истребитель F-15 американских ВВС совершил 23 июля опасный маневр, приблизившись на минимальное расстояние к пассажирискому лайнеру Airbus A310, выполнявшему рейс из Ирана в Ливан. Видеозапись с инцидентом уже опубликована в Сети.

На появившихся кадрах показано, что в течение некоторого времени истребитель сопровождает гражданское судно, после чего прекращает патрулирование и улетает. Экипаж, пытаясь предотвратить столкновение, совершил резкий поворот, снизившись на 600 метров. Некоторые пассажиры получили травмы.

Как отмечает "МИР24", позже глава американского генштаба Билл Урбан заявил, что такие меры были предприняты для проверки безопасности военной базы США в Сирии. Полет, добавил он, прошел в полном соответствии с международными нормами, так как военное судно сопровождало объект на расстоянии одного километра, сообщает APNews.

فيديو لتحليق مقاتلة "اسرائيلية" بالقرب من طائرة مدنية ايرانية كانت متجهة من #سورية الى #لبنان pic.twitter.com/zjWCYu3dPs — خالد اسكيف (@khalediskef) July 23, 2020

Экипаж иранского судна совершил экстренную посадку в Бейруте. К настоящему времени самолет успел приземлиться в Тегеране.

"Утро.ру" писало, что военный патруль США попытался перехватить передвигавшуюся российскую технику в Сирии. Однако водитель не справился с управлением, вылетев на обочину. Один из американских военнослужащих погиб в ДТП.