В Сирии засекли секретный дивизион ПВО с российской техникой

В Сирии засекли секретный дивизион ПВО с российской техникой
Фото: mil.ru
Сфотографированных радаров хватит, чтобы отбить авиаудар

В Сирии, в провинции Хомс, сняли на видео целый дивизион ПВО, составленный из разных РЛС и зенитно-ракетных комплексов, которые, впрочем, в кадр не попали.

Видеоролик опубликовал телеграм-канал Reverse side of the mendal. Судя по всему, технику снимали сотрудники ЧВК из проезжающей мимо машины.

В частности, они засняли радары П-18 "Терек", П-19 "Дунай" и РЛС "Каста". Последняя может захватывать цели на предельно малых высотах. А вот П-18 уже больше подходит для нацеливания на самолеты.

Судя по развернутым РЛС, на этой базе могли быть задействованы ЗРПК "Панцирь-С1", Тор-2М и даже Бук-М3.

Минобороны РФ никаких комментариев по поводу развернутого дивизиона не давало. И вряд ли военных обрадует такая утечка информации.

Для Сирийской арабской армии по-прежнему самую большую опасность представляют турецкие беспилотники и авиация, против которой и мог быть на всякий случай развернут этот дивизион.

Александр ИЛЬИН

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