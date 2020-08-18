Машина подорвалась на мине

Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщил о гибели генерал-майора Вячеслава Гладких. По данным источника, автомобиль подорвался на мине около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора.

Также в результате взрыва погибли командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четыре его подчиненных. Еще трое ранены. О гибели российского генерала пишет и РИА "Новости", ссылаясь на Минобороны. Уже известно, что его посмертно представят к государственной награде.

Вячеслав Гладких занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией и до командировки в Сирию служил в Забайкальском крае.