Провокацию могли устроить как партнеры РФ, так и турки, считает специалист

Смерть в Сирии российского старшего военного советника генерал-майора Вячеслава Гладких – это часть провокации. Так считает военкор и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. По его данным, до убийства нашего офицера в САР было еще четыре подрыва.

Журналист отметил, что российские генералы на территории Сирии не сидят по штабам, а находятся непосредственно на передовых боевых позициях и, конечно, рискуют своими жизнями. Пегов сокрушается, что в России мало знают о подвигах соотечественников за рубежом.

Между тем, ситуация в провинции Дейр-эз-Зор за последний месяц обострилась. Особенно за прошедшие пару недель, указал военкор.

"По моей информации, за последние 10 дней там был уже четвертый подрыв военного кортежа, но раньше сирийские военные погибали или получали ранения, а сейчас получилось, что наш генерал попал под эту диверсию. И, естественно, это большая трагедия", – сказал Пегов в комментарии "ЦарьГраду".

Он подчеркнул, что нужно провести расследование и установить, кто стоит за этой диверсией. Журналист напомнил, что провинция, где произошла трагедия, поделена на зоны влияния: с одной стороны ее контролируют военные США и курдские группировки, а с другой – сирийская армия и российский контингент.

"Надо понимать, что Дейр-эз-Зор – это одно из самых, скажем так, стратегически и экономически важных мест в Сирии, потому что это нефть: буквально на метр копнешь в землю – оттуда уже течет нефть... Нужно понять, кто стоит за этой диверсией, вспомнить агентурные сети. Наши спецслужбы должны потрудиться, я считаю", – заметил журналист.

По его мнению, диверсию могли организовать так называемые партнеры Москвы или турки, которым выгодно поссорить Россию с первыми, поскольку с ними определены определенные правила игры.

Напомним, накануне "Утро.ру" сообщало о гибели генерал-майора ВС РФ во время подрыва на пути следования колонны военной техники взрывного устройства, заложенного на обочине. Отмечалось, что сирийские и российские военные в тот момент возвращались после гуманитарной миссии. Кроме Гладких погибли еще военнослужащие САР, в том числе командующий Национальными силами обороны города аль-Маядин Мухаммед Тайсар аз-Захир.

"Вячеслав Гладких был одним из российских военных советников в САР во время операции по освобождению Пальмиры, то есть по факту – одним из тех, кто разрабатывал эту операцию по линии нашего Генштаба", – сообщает сегодня телеграм-канал WarGonzo.