Российский БТР подорвался в Сирии

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БТР военной полиции Вооруженных сил РФ получил повреждения при взрыве в сирийской провинции Идлиб. Об этом стало известно утром во вторник, 25 сентября.
Уточняется, что российский экипаж патрулировал трассу М4 в ходе совместной миссии с турецкими военными, передает телеграм-канал "Военный обозреватель".
О пострадавших военнослужащих пока не сообщается.
Ранее в Сирии погиб российский генерал.
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