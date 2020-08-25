Российский БТР подорвался в Сирии

Военные РФ патрулировали территорию вместе с турецкими коллегами

БТР военной полиции Вооруженных сил РФ получил повреждения при взрыве в сирийской провинции Идлиб. Об этом стало известно утром во вторник, 25 сентября.

Уточняется, что российский экипаж патрулировал трассу М4 в ходе совместной миссии с турецкими военными, передает телеграм-канал "Военный обозреватель". 

О пострадавших военнослужащих пока не сообщается.

Ранее в Сирии погиб российский генерал.

Николай ВИКТОРОВ

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