Стали известны виновники в смерти российского генерала в Сирии

Несколько дней назад машина военного подорвалась на мине

Генерал-майор Вячеслав Гладких, погибший во время взрыва в Сирии, стал жертвой запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель". 

Военного посмертно представят к государственной награде, а семье военного окажут всю необходимую помощь. 

Помимо Гладких, жертвами взрыва стали еще пятеро: командующий нацобороны Аль-Меядина и четверо его помощников. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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