Несколько дней назад машина военного подорвалась на мине

Генерал-майор Вячеслав Гладких, погибший во время взрыва в Сирии, стал жертвой запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".

Военного посмертно представят к государственной награде, а семье военного окажут всю необходимую помощь.

Помимо Гладких, жертвами взрыва стали еще пятеро: командующий нацобороны Аль-Меядина и четверо его помощников.