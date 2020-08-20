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Генерал-майор Вячеслав Гладких, погибший во время взрыва в Сирии, стал жертвой запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель".
Военного посмертно представят к государственной награде, а семье военного окажут всю необходимую помощь.
Помимо Гладких, жертвами взрыва стали еще пятеро: командующий нацобороны Аль-Меядина и четверо его помощников.
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